ميدفيديف: رئيسي كان يحظى باحترام كبير داخل إيران وخارجها

واوردت وسائل الإعلام الروسية، عن دميتري ميدفيديف انه كتب في رسالة التعزية هذه: "ببالغ الأسف، تلقيت نبأ تحطم الطائرة في محافظة أذربيجان الشرقية، والذي لقي خلاله اعضاء الوفد الإيراني برئاسة سيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مصرعهم اثر تعرضهم لحادث مفجع.

وأضاف: في هذا الحادث الجوي تكبدت دولة إيران الصديقة خسارة فادحة لا تعوض.

وقال الرئيس الروسي السابق: رئيسي كان سياسيا ذكيا وذو مصداقية، خدم بإخلاص في حماية المصالح الوطنية طوال حياته وكان يحظى باحترام كبير داخل البلاد وخارجها.

وقال ميدفيديف: سنتذكر دائمًا جهوده لتوسيع العلاقات متعددة الأوجه بين روسيا وإيران.

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