٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٠٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85484454
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ميدفيديف: رئيسي كان يحظى باحترام كبير داخل إيران وخارجها

٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٠٥ ص
رمز الخبر: 85484454
ميدفيديف: رئيسي كان يحظى باحترام كبير داخل إيران وخارجها

موسكو/ 21 ايار/مايو/ارنا- قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في رسالة تعزية بوفاة الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم الطائرة ان السيد ابراهيم رئيسي كان يحظى باحترام كبير داخل إيران وخارجها.

واوردت وسائل الإعلام الروسية، عن دميتري ميدفيديف انه كتب في رسالة التعزية هذه: "ببالغ الأسف، تلقيت نبأ تحطم الطائرة في محافظة أذربيجان الشرقية، والذي لقي خلاله اعضاء الوفد الإيراني برئاسة سيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مصرعهم اثر تعرضهم لحادث مفجع.

وأضاف: في هذا الحادث الجوي تكبدت دولة إيران الصديقة خسارة فادحة لا تعوض.

وقال الرئيس الروسي السابق: رئيسي كان سياسيا ذكيا وذو مصداقية، خدم بإخلاص في حماية المصالح الوطنية طوال حياته وكان يحظى باحترام كبير داخل البلاد وخارجها.

وقال ميدفيديف: سنتذكر دائمًا جهوده لتوسيع العلاقات متعددة الأوجه بين روسيا وإيران.

انتهى ** 2342

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