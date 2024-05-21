٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85484455
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الرئيس البولندي: نشاطر عائلات الضحايا والشعب الإيراني حزنهم

٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:١٣ ص
رمز الخبر: 85484455
الرئيس البولندي: نشاطر عائلات الضحايا والشعب الإيراني حزنهم

طهران / 21 ايار/مايو/ارنا- قال الرئيس البولندي أندريه دودا، في رسالة عقب استشهاد الرئيس الإيراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي واعضاء الوفد المرافق له في حادث تحطم طائرة مروحية، إنه تأثر بشدة بهذا الحادث ويشارك عائلات الضحايا والشعب الايراني حزنهم.

وكتب دودا على شبكة X الاجتماعية يوم الاثنين: لقد تأثرت بشدة بالوفاة المفجعة للرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي، واعضاء االوفد المرافق له في حادث جوي.

وأضاف: هناك عدد قليل من الدول التي لديها مثل هذه الصفحات المفجعة في تاريخها. لكننا نحن البولنديون، الذين شهدنا حادث تحطم الطائرة الحكومية البولندية في سمولينسك بروسيا عام 2010، نعرف شعور الصدمة والفراغ الذي بقي في قلوبنا بعد الخسارة المفاجئة للنخب السياسية والاجتماعية والأحباء والأصدقاء.

وأضاف دودا: لذلك، نشارك في دعاء وحزن أسر الضحايا والشعب الإيراني.

انتهى ** 2342

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