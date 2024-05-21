الرئيس البولندي: نشاطر عائلات الضحايا والشعب الإيراني حزنهم

وكتب دودا على شبكة X الاجتماعية يوم الاثنين: لقد تأثرت بشدة بالوفاة المفجعة للرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي، واعضاء االوفد المرافق له في حادث جوي.

وأضاف: هناك عدد قليل من الدول التي لديها مثل هذه الصفحات المفجعة في تاريخها. لكننا نحن البولنديون، الذين شهدنا حادث تحطم الطائرة الحكومية البولندية في سمولينسك بروسيا عام 2010، نعرف شعور الصدمة والفراغ الذي بقي في قلوبنا بعد الخسارة المفاجئة للنخب السياسية والاجتماعية والأحباء والأصدقاء.

وأضاف دودا: لذلك، نشارك في دعاء وحزن أسر الضحايا والشعب الإيراني.

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