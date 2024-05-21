وزراء خارجية سويسرا وتركيا وتركمنستان يعزون باستشهاد آية الله رئيسي وأمير عبد اللهيان

وكتب وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): في أعقاب حادث المروحية الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي ونظيري حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، واعضاء الوفد المرافق لهما، أتقدم بالتعازي لأسر جميع الضحايا والشعب الايراني.

كما أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن تعازيه بوفاة آية الله ابراهيم رئيسي وحسين امير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع علي باقري كني وزير الخارجية الايراني بالوكالة، يوم الاثنين.

وقال فيدان إنه يعزي بوفاة آية الله سيد إبراهيم رئيسي ومرافقيه للشعب الإيراني "الصديق والشقيق".

من جانبه أعرب وزير خارجية تركمانستان خلال لقائه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى عشق أباد عن عميق تعازيه والسلطات العليا في هذا البلد في حادث تحطم المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية آية الله رئيسي ومرافقيه.

وأعرب رشيد مردوف، في اللقاء مع سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى تركمانستان علي مجتبى روزبهاني، عن تعازيه العميقة والسلطات العليا في تركمانستان بتحطم مروحية الرئيس الايراني والوفد المرافق له وخاصة وزير الخارجية .

وفي هذا اللقاء وصف وزير خارجية تركمانستان، آية الله رئيسي بأنه كان أخا وصديقا لتركمانستان في تطوير وتعزيز العلاقات كما وصف وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان بأنه كان دبلوماسيا ماهرا في العلاقات الثنائية والعمل الدؤوب في طريق السلام والاستقرار العالمي.

وأشار إلى التعبير عن المواساة ورسالة التعزية من قبل زعيم تركمانستان قربان قلي بردي محمدوف لقائد الثورة الإسلامية وكذلك رسالة التعزية من رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، الى النائب الاول للرئيس الايراني مخبر مخبر واتصاله الهاتفي مع نائب وزير الخارجية بالوكالة علي باقري، وأعلن عن دعم وتضامن تركمانستان مع حكومة وشعب إيران وأكد وقوف تركمانستان إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية كصديق وشقيق وقريب.

انتهى ** 2342