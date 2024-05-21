الزعيم الكوري الشمالي معزيا: الرئيس الإيراني كان رجل دولة بارزا

وكتبت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) صباح اليوم الثلاثاء أن كيم، اعلن في رسالة بالمناسبة، عن مشاعر التعازي القلبية العميقة اصالة عن نفسه ونيابة عن حكومة وشعب بلاده لنائب الرئيس الايراني محمد مخبر وحكومة وشعب إيران والأسر المكلومة في حادث تحطم الطائرة المروحية يوم الأحد.

وجاء في هذه الرسالة أن وفاة الرئيس الإيراني خسارة كبيرة لشعب البلد الصديق إيران وشعوب العالم الطامحة إلى الاستقلال والعدالة.

وأضاف، أن الرئيس الإيراني كان رجل دولة بارزًا وصديقًا مقربًا لشعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وساهم بشكل كبير في تحقيق اهداف الشعب الإيراني لحماية السيادة والتنمية والحفاظ على مصالح البلاد وإنجازات الثورة الإسلامية.

وشدد كيم في رسالته بأنه على يقين من أن إيران حكومة وشعبا سيتغلبون على حزن هذه الخسارة الكبيرة ويتحركون دون خوف وبشوق وحماس نحو بناء إيران قوية ومزدهرة.

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