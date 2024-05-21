أوروغواي وتشيلي وبيرو تعزي ايران باستشهاد رئيسي وامير عبداللهيان

وجاء في بيان نشرته وزارة خارجية الأوروغواي: تحافظ أوروغواي وجمهورية إيران الإسلامية على علاقات دبلوماسية منذ 121 عاما. وفي هذه اللحظات الحزينة تعلن أوروغواي تضامنها مع إيران وتتمنى السعادة لشعبها.

كما أعلنت وزارة خارجية بيرو في بيان رسمي: تعرب بيرو عن أسفها لوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في الحادث الجوي المحزن وتعرب عن خالص تعازيها لإيران حكومة وشعبا.

وأصدرت حكومة تشيلي بيانا أعربت فيه عن تعازيها بشهادة الرئيس الايراني واعضاء الوفد المرافق له.

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