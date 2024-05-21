٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85484472
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أوروغواي وتشيلي وبيرو تعزي ايران باستشهاد رئيسي وامير عبداللهيان

٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٦:٥٩ ص
رمز الخبر: 85484472
أوروغواي وتشيلي وبيرو تعزي ايران باستشهاد رئيسي وامير عبداللهيان

طهران / 21 ايار/مايو/ارنا- أصدرت وزارات خارجية الأوروغواي والبيرو وتشيلي، يوم الاثنين، بيانات رسمية بمناسبة استشهاد الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي واعضاء الوفد المرافق له، معربة عن تعازيها لحكومة وشعب إيران.

وجاء في بيان نشرته وزارة خارجية الأوروغواي: تحافظ أوروغواي وجمهورية إيران الإسلامية على علاقات دبلوماسية منذ 121 عاما. وفي هذه اللحظات الحزينة تعلن أوروغواي تضامنها مع إيران وتتمنى السعادة لشعبها.

كما أعلنت وزارة خارجية بيرو في بيان رسمي: تعرب بيرو عن أسفها لوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في الحادث الجوي المحزن وتعرب عن خالص تعازيها لإيران حكومة وشعبا.

وأصدرت حكومة تشيلي بيانا أعربت فيه عن تعازيها بشهادة الرئيس الايراني واعضاء الوفد المرافق له.

انتهى ** 2342

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