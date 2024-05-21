بدء الدورة السادسة لمجلس خبراء القیادة

ويحضر هذا الحفل، النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر الذي يتولی المهام التنفیذیة للبلاد بعد استشهاد رئیس الجمهوریة آیة الله السید "ابراهیم رئیسي"، وامين مجلس صیانة الدستور "آیة الله أحمد جنتي"، و رئيس مجلس الشوري الاسلامي "محمد باقر قاليباف" ورئيس السلطة القضائية في ايران، حجة الاسلام "محسني ايجئي"، وعدد من وزراء الحكومة.

وتم وضع باقتين من الزهور على المقعدين الفارغين لرئيس الجمهورية الشهيد آية الله السید "ابراهیم رئيسي"، وممثل الولي الفقيه وإمام الجمعة في تبريز حجة الإسلام السيد "محمد علي آل هاشم".

وستتم قراءة رسالة قائد الثورة الإسلامیة في هذا الحفل، بعد قراءة القرآن الكريم وعزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

یذكر ان انتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 نائبا. جرت يوم 1 آذار /مارس بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الإسلامي.

وتم تشكيل مجلس خبراء القيادة بهدف اختيار القيادات ومراقبة أدائها؛ هذا المجلس يتكون من 88 من المجتهدين المؤهلين الذين لهم مهام جسيمة في هيكل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

مجلس خبراء القيادة هو إحدى مؤسسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومهمته الأساسية انتخاب قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومراقبة أدائه. مدة ولاية هذا المجلس 8 سنوات ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب.

كيفية وشروط الترشح لعضوية مجلس خبراء القيادة

ويتم انتخاب أعضاء مجلس الخبراء بالاقتراع المباشر من الشعب وتجرى هذه الانتخابات على أساس المحافظات ويكون كل شخص ممثلاً عن محافظة.

ويجب أن يكون اعضاء مجلس خبراء القيادة حاصلين على تعليم في العلوم الدينية، وأن يكونوا على الأقل مجتهدين، أي قادرين على الاجتهاد في بعض المسائل الفقهية.

بموجب المادة (3) من قانون انتخاب مجلس الخبراء القيادة، يشترط فيمن يرشح نفسه في هذا المجلس ما يلي:

- السمعة الطيبة في الدين والأمانة والكفاءة الأخلاقية

- الاجتهاد إلى حد أنه له القدرة على استنتاج بعض المسائل الفقهية ويستطيع التعرف على الفقه المؤهل للريادة.

- البصيرة السياسية والاجتماعية والإلمام بالقضايا الراهنة

- الإيمان بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

- عدم وجود سجلات سياسية واجتماعية سيئة

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