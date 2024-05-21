باقري كني يؤكد على اهمية الجهود المشتركة من أجل وقف الحرب في غزة

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني.

ونقل الصفدي خلال الاتصال تعازي ملك عبدالله الثاني الى القيادة والشعب والحكومة الإيرانيين باستشهاد رئيس الجمهورية اية الله رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما.

وبالاشارة إلى التفاعل المستمر مع الشهيد أمير عبد اللهيان ،اكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني خلال هذا الاتصال، الحرص على استمرار الحوار القائم بين البلدين من أجل حل القضايا العالقة وبناء علاقات تعاون طيبة قائمة على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين ويعزز التعاون والأمن والاستقرار في المنطقة.

ولفت الصفدي إلى التطورات الراهنة في فلسطين، مؤكدا على أولوية القضية الفلسطينية لدى الحكومة الأردنية والجهود الدبلوماسية التي تبذلها البلاد لوقف الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، ودعا إلى تضافر الجهود المشتركة في هذا المجال.

وبدوره، شكر باقري كني أيضا العاهل الأردني وحكومة الأردن على تعاطفهما و تعازيهما، ولفت الى جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحسين العلاقات الثنائية مع الأردن.

وأشار وزير الخارجية الايراني بالوكالة، الى التطورات الراهنة في فلسطين، مؤكدا على ضرورة وأهمية الجهود المشتركة لإيران والأردن والدول الإسلامية الأخرى من أجل الوقف الفوري والكامل وغير المشروط للحرب على غزة و تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

انتهى**ر.م