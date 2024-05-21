استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال في مدينة جنين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد ثلاثة شبان، وإصابة ثمانية آخرين برصاص قوات الاحتلال، بينهم اصابتان بحالة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

فقد قالت مصادر أخبارية بأن مواطنين أصيبا برصاص الاحتلال بمنطقة "طلعة الغبز" في المخيم، في حين أصيب طفلان جروح خطيرة أثناء ذهابهم للمدرسة بحي "خلة الصوحلة".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن "قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى إصابات في منطقة الغبز أثناء اقتحام مخيم جنين".

وكانت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم الثلاثاء، حي الدمج بمخيم جنين، ولاحقا دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية نحو المخيم ومحيطه.

وتدور اشتباكات مسلحة في هذه الأثناء بين مقاومين وقوات الاحتلال عند أطراف المخيم وعند وادي برقين غرب جنين.

حيث قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إن "مجاهدينا يكشفون تسلل قوات خاصة على أطراف المخيم ويخوضون اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

ومن جهته قال جيش الاحتلال: إن "قواتنا بدأت عملية لمكافحة الإرهاب في جنين بالضفة الغربية" على حد زعمه.

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