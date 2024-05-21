باقري كني يؤكد على وقف جرائم الإبادة الجماعية ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم

و أعرب وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني علي باقري كني عن تعازيه باستشهاد اية الله رئيسي واميرعبد اللهيان ورفاقهما .

وأضاف وزير الخارجية التركي بأن الأصدقاء الحقيقيون يقفون إلى جانب بعضهم البعض في المواقف الصعبة،لافتا الى ان تركيا حكومة وشعبا تقف في هذا الوضع الصعب والمحزن الى جانب الحكومة القوية والشعب الإيراني الصامد.

وبالمقابل اعرب باقري كني عن امتنانه لتعازي وتعاطف ودعم حكومة وشعب تركيا، مثمنا علاقات الصداقة والأخوية الحالية بين البلدين، والتي تقوم على الكثير من القواسم المشتركة الدينية والتاريخية والحضارية، والدور الذي لعبته الشخصيات الصادقة والعظيمة مثل الشهيدين ايو الله رئيسي وأمير عبد اللهيان.

كما اكد وزير الخارجية الايرانية بالوكالة على استمرار التعاون بين ايران وتركيا، البلدين الكبيرين في العالم الإسلامي، لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة بحق اهل غزة ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

هذا و دعا وزير خارجية تركيا، باقري كني للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية (D-8)بشأن أزمة غزة في تركيا.

انتهى**ر.م