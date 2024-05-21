استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين برصاص قوات الاحتلال في جنين ومخيمها

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية الیوم الثلاثاء في بيان، "محدث العدوان الإسرائيلي على جنين 7 شهداء و9 إصابات برصاص الاحتلال في جنين، بينها إصابتان بحالة خطيرة".

وسبق أن أعلنت الوزارة "وصول 6 شهداء و10 إصابات برصاص الاحتلال في جنين إلى المستشفيات، بينها 3 إصابات بحالة خطيرة".

كما قال شهود عيان للأناضول، إن من بين الشهداء طبيبا كان في طريقه إلى العمل ومعلما وطالب مدرسة.

وبين الشهود أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين قبل أن تواجه اشتباكات مع نشطاء فلسطينيين.

ولفتوا إلى أن طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق في سماء جنين.

وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، صعد المستوطنون اعتداءاتهم كما وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، ما أدى إجمالا إلى مقتل 513 فلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإصابة نحو 5 آلاف واعتقال 8 آلاف و800 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

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