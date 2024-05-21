رئيس جمهورية أذربيجان یحضر السفارة الإيرانية لتقديم تعازيه باستشهاد اية الله رئيسي

واردفت وكالة أذرتاج للأنباء أن "إلهام علييف" زار السفارة الإيرانية في باكو وقدم تعازيه في استشهاد آية الله السيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية ومرافقیهما فی حادث تحطم المروحية.

کما بعث رئيس جمهورية أذربيجان برقية تعزية إلى قائد الثورة الإسلامیة، أعرب فيها عن حزنه العميق باستشهاد آية الله رئيسي ومرافقیه.

وجاء في هذه البرقیة: لقد فقد الشعب الإيراني رجل دولة بارز خدم بلاده بإخلاص طوال حياته وسيبقى ذكراه حية في قلوبنا إلى الأبد.

وأضاف: في هذا اليوم الحزين، أسأل الله تعالى الصبر لشعب إيران ونحن نشارك حزنه.

یذكر أنه بعد مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الاذربيجاني الهام علييف على نهر ارس الحدودي المشترك، يوم امس الاحد ، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا.

وكان آية الله سيد إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولد آية الله رئيسي 1960 في مدينة مشهد المقدسة وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة والنائب العام للبلاد وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة.

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