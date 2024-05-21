إسلامي: تمكنا من تطوير الصناعة النووية بفضل تدبیر الشهید رئيسي

وقال محمد اسلامي صباح اليوم الثلاثاء في البرنامج التلفزيوني "اهلا صباح الخير"(سلام صبح بخير):بذلنا الجهد خلال العامين الماضيين لتصنيع وتسويق منظمة الطاقة الذرية في إطار القانون الاستراتيجي لمجلس الشوری الإسلامي وإن الوثيقة الإستراتيجية للصناعة النووية التي كشف عنها الشهيد آية الله رئيسي هي الأساس لحركة الصناعة النووية ومنظمة الطاقة الذرية لبلادنا حتى اليوم.

وأضاف: تمكنا من تطوير الصناعة النووية بقوة وسرعة بفضل الشهيد آية الله السید إبراهيم رئيسي وبطبيعة الحال، كان لدينا معايير معينة، بما في ذلك قانون العمل الاستراتيجي الصادر عن مجلس الشوری الإسلامي، لتنفيذ أعمالنا.

وقال إسلامي إن برنامج الصناعة النووية في بلادنا سجل نموا مضاعفا خلال هذين العامين ولا يمكن مقارنته بالماضي.

واستطرد قائلا:إن اعلام العدو حاول وراء إظهار الصناعة النووية الإيرانية على أنها مخيفة ولكن في ظل سياسة الباب المفتوح، تمكنا من مواجهة هذا النهج العدائي من خلال التعريف بالإنجازات والإجراءات الواسعة التي تم اتخاذها في الصناعة النووية لبلدنا.

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