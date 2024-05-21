منظمة شنغهاي للتعاون تقدم تعازيها لإيران شعبا وقيادة

و نقلا عن الموقع الإلكتروني للرئاسة الكازاخستانية،فقد قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف،والذي يتولى حاليا رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون: "أعرب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن تقديم التعازي لإيران شعبا وقيادة بالوفاة المأساوية لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية".

انطلق في أستانا عاصمة كازاخستان اليوم الثلاثاء اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وكذلك مسألة انتخاب أمين عام جديدة للمنظمة.

وقبل بدء الاجتماع وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على أرواح الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والمسؤولين الآخرين الذين كانوا برفقتهم اثناء حادث تحطم مروحية الأحد الماضي.

وترأس الوفد الإيراني في الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري " بدلا من وزير الخارجية الایراني الراحل الشهید امیرعبد اللهيان.

وكان من المقرر أن يشارك الشهيد أمير عبداللهيان في هذا الاجتماع لأول مرة كعضو رئيسي في هذه المنظمة.

واعتبر توكاييف بأن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول يعد أحد أهم صيغ منظمة شنغهاي للتعاون للتعامل مع القضايا الراهنة على جدول الأعمال الواسع.

واضاف :" وعلى وجه الخصوص، أود أن أشير إلى أن ممثلين بارزين عن إيران يحضرون الاجتماع الأول لمجلس وزراء الخارجية في أستانا على الرغم من الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد."

واشار رئيس كازاخستان الى ان منظمة شنغهاي تضم حاليا 10 دول أوروبية- آسيوية، والتي تضم ما يقرب من نصف سكان العالم وتمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي و15% من التجارة العالمية

وأضاف توكاييف بأن كازاخستان وبصفتها رئيسة منظمة شنغهاي للتعاون، تبذل كل جهد ممكن لزيادة تعزيز قدرات هذه المنظمة.

وفي اشارة الى أن كازاخستان اقترحت تطوير مبادرة منظمة شنغهاي للتعاون بشأن الوحدة العالمية من أجل السلام والوئام العادل، اعتبر توكاييف بأن الموافقة على هذه الوثيقة، وكذلك اعلان البيان الختامي لمنظمة شنغهاي للتعاون في استانا، سيساعدان على توحيد الجهود الدولية لحل الصراعات في مختلف مناطق العالم في القمة المقبلة.

كما تطرق رئيس كازاخستان الى قضايا الأمن السيبراني، معتبرا بأن التركيز الرئيسي في هذا العمل يجب أن ينصب على التحديد المبكر للتهديدات السيبرانية وتطوير آليات لضمان التشغيل المستقر للبنية التحتية للمعلومات في دول منظمة شنغهاي للتعاون.

وعن الاوضاع في افغانستان، اعتبر توكاييف بأن الحالة في أفغانستان تستحق الاهتمام الدقيق ومن المهم مواصلة الجهود لمنع حدوث أزمة إنسانية في هذا البلد وتهيئة الظروف للاستقرار على المدى الطويل.

واكد على ان دعم مبادرة كازاخستان لافتتاح مركز الأمم المتحدة الإقليمي لأهداف التنمية المستدامة لآسيا الوسطى وأفغانستان في ألماتي، يشكل أهمية خاصة.

انتهى**ر.م