الحكومة الاسبانية تعزي باستشهاد الرئيس الإيراني

وأعربت حكومة مدريد في البيان الرسمي عن تعازيها لأسر ضحايا هذا الحادث.

وجاء في هذا البيان: إن الحكومة الاسبانية تعرب عن تعازيها باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الخارجية ومرافقيه في حادث تحطم المروحية.

وإثر إعلان استشهاد آية الله السيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية ومرافقیه في حادث تحطم مروحية في منطقة ورزقان بمحافظة أذربايجان الشرقية أرسل زعماء وكبار المسؤولين في العالم رسائل تعزية

تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الإيراني.

یذكر أنه بعد مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الاذربيجاني الهام علييف على نهر ارس الحدودي المشترك، يوم الاحد ، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا.

وكان آية الله سيد إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولد آية الله رئيسي 1960 في مدينة مشهد المقدسة وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة والنائب العام للبلاد وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة.

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