مجلس الوزراء الباكستاني: ملتزمون بمواصلة نهج آية الله رئيسي لتعزيز العلاقات بين البلدين

وصدر في اجتماع مجلس الوزراء الباكستاني بيانا للتعزیة باستشهاد رئيس الجمهورية آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" ووزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" والوفد المرافق لهما في حادث تحطم المروحية، وأعرب مسؤولون رفيعو المستوى في باكستان عن تضامنهم مع حكومة وشعب إيران.

وبث التلفزيون الوطني الباكستاني كلمات رئيس وزراء هذا البلد،"شهباز شريف" في اجتماع مجلس الوزراء بشأن استشهاد آية الله رئيسي ومشاعر الشعب الباكستاني بعد الحادث المفجع لتحطم مروحية رئیس بلادنا.

وقال: إن قلوب الشعب الباكستاني حزينة جداً لتحطم المروحية الذي أدى إلى استشهاد الرئيس آية الله رئيسي ووزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان ورفاقهما. ونحن نعتبر أنفسنا نشاطر الحكومة الإيرانية والأمة الإيرانية حزنها.

وأضاف رئيس وزراء باكستان: كان الرئيس رئيسي عالما وبصيرا ورجل دولة شعبيا. ولقد فقدت باكستان أخا مخلصا وصديقا حميما.

وأكد: إن التاريخ لن ينسى الخدمات التي قدمها آية الله رئيسي للشعب الإيراني، ودوره في تعزيز العلاقات الإيرانية الباكستانية والتعاون الإقليمي. وشكلت زيارة الرئيس رئيسي إلى باكستان الشهر الماضي نقطة تحول في تطور العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال شهباز شريف: اللقاءات الشعبية للرئيس الإيراني الراحل في باكستان كانت ذات قيمة كبيرة وستبقى دائما خالدة في الذاكرة. وأكد: إننا في مجلس الوزراء الباكستاني نجدد وعدنا بأننا سنواصل طريق وفكر آية الله رئيسي لتعزيز العلاقات بين البلدين.

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