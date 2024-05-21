مخبر: لن يمنعنا هذا المصاب الجلل من خدمة الشعب

واجرى رئيس الوزراء الماليزي "أنور إبراهيم" محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بالوكالة "محمد مخبر" معربا عن تعازيه لايران شعبا وحكومة باستشهاد رئيس الجمهورية آية الله رئيسي ورفاقه.

وفي هذه المحادثة ،أكد رئيس الوزراء الماليزي على أن الحكومة الماليزية تعتبر نفسها متعاطفة وتشارك الشعب الإيراني في حزنه الكبير هذا.

واضاف انور ابراهيم بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شريك استراتيجي لماليزيا مؤكدا للحكومة الايرانية وشعبها على قيام ماليزيا بجميع التزاماتها مع إيران.

وبالمقابل ، وضمن تشكره حكومة ماليزيا وشعبها بالتعازي والتعاطف مع ايران، لفت مخبر الى انه كان للشهيد آية الله رئيسي خصائص فريدة مثل المثابرة و تمتعه بقاعدة ومحبة شعبية واسعة.

كما اشار مخبر ايضا الى الخصائص الفريدة للشهيد أمير عبد اللهيان موضحا بأن وزير الخارجية الراحل بذل كافة جهوده للتعاطف مع العالم الإسلامي خلال مسيرته المهنية ، واليوم فقدنا خادمين عظيمين ومجتهدين.

كما اكد رئيس الجمهورية الايرانية بالوكالة على ان هذا المصاب الجلل والخسارة المريرة والمؤلمة لن يمنعنا من خدمة الشعب وستتخطى ايران هذه المحنة وفقا للاطر القوية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي نهاية هذه المحادثة الهاتفية، أكد محمد مخبر أيضا على متانة العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وماليزيا واستمرار التعاون بين البلدين.

يذكر بأن المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية قد تعرضت لحادث قبل امس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وعلى اثر هذه الحادثة استشهد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما وذلك في نفس ليلة ولادة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا (ع).

وكان من بين ركاب المروحية التي تقل الرئيس الايراني ،امام جمعة تبريز حجة الإسلام ال هاشم، محافظ أذربايجان الشرقية مالك رحمتي قائد وحدة حماية الرئيس العميد سيد مهدي موسوي عدد من الحراس الشخصيين وطاقم المروحية.

كان آية الله السيد إبراهيم رئيس الساداتي والمعروف باسم اية الله إبراهيم رئيسي البالغ من العمر 64 عاما، الرئيس الثامن لإيران منذ انتخابه في 3 آب/اغسطس 2021 .

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