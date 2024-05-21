وزير الداخلية الإيراني: هناك عزم جاد لمتابعة مسير الشهيد رئيسي

وقال وحيدي في تصريح للميادين خلال تشييع الشهيد رئيسي ورفاقه، اليوم الثلاثاء، هناك عزم جاد لمتابعة مسير الشهيد رئيسي.

وأضاف:أن إيران اليوم في حالة عزاء لفقدانها رئيسها ولكنها تسطر ملحمة تاريخية أخرى في تشييع الشهداء.

وتابع: لن يكون هناك أي خلل في البلاد بفقدان الرئيس الراحل رئيسي.

وأقيمت اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية "حسين أمير عبداللهيان" ومرافقيهما في مدينة تبريز مركز محافظة أذربايجان الشرقيه شمال غرب البلاد.

يذكر أنه بعد مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الاذربيجاني "الهام علييف"، على نهر ارس الحدودي المشترك، يوم أمس الاحد، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله السيد "إبراهيم رئيسي"، لحادث في طريق العودة إلى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين، نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا.

وكان آية الله سيد إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الإيرانية.

وولد آية الله رئيسي 1960 في مدينة مشهد المقدسة وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة، والنائب العام للبلاد، وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة.

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