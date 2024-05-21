رئيس كازاخستان: آية الله رئيسي كان رجل دولة بارزا

وحضر رئيس كازاخستان، اليوم الثلاثاء، سفارة إيران في أستانا ووقع على سجل التعازي لشهداء سقوط المروحية.

وعزى باستشهاد الرئيس الإيراني ومرافقیه. وقال: إن السيد رئيسي كان رجل دولة بارزاً حاول خدمة مصالح إيران وتحسين رفاهية شعبه والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأشاد توكاييف بجهود آیة الله رئيسي في تعزيز العلاقات الثنائية ودوره في تعزيز السلام على المستوی الدولي.

كما بعث وزير خارجية كازاخستان برقية تعزية باستشهاد آية الله رئيسي ومرافقیه.

وجاء في البرقیة :فقد الشعب الإيراني شخصيات بارزة كرسوا معظم حياتهم لحماية مصالح البلاد وتحسين رفاهية المواطنين وتعزيز سمعة طهران على الساحة الدولية.

وأضاف: الأسماء اللامعة للشخصيات التي لعبت دورا كبيرا في تعزيز العلاقات الأخوية بين كازاخستان وإيران ستبقى خالدة في ذاكرتنا.

وتابع وزير خارجية كازاخستان: في هذا الوقت العصيب، نشاطر عائلات وأقارب المتوفين وشعب إيران الصديق،حزنهم.

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