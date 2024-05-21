٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٠٨ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85485219
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رئيس كازاخستان: آية الله رئيسي كان رجل دولة بارزا

٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:٠٨ م
رمز الخبر: 85485219
رئيس كازاخستان: آية الله رئيسي كان رجل دولة بارزا

طهران/ 21 أيار/مايو/إرنا- حضر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في السفارة الإيرانية بأستانا، متعاطفا مع الشعب الإيراني في استشهاد رئیس الجمهوریة آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" ووزير الخارجية والوفد المرافق له، وقال: السيد رئيسي كان رجل دولة بارزا.

وحضر رئيس كازاخستان، اليوم الثلاثاء، سفارة إيران في أستانا ووقع على سجل التعازي لشهداء سقوط المروحية.

وعزى باستشهاد الرئيس الإيراني ومرافقیه. وقال: إن السيد رئيسي كان رجل دولة بارزاً حاول خدمة مصالح إيران وتحسين رفاهية شعبه والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأشاد توكاييف بجهود آیة الله رئيسي في تعزيز العلاقات الثنائية ودوره في تعزيز السلام على المستوی الدولي.

كما بعث وزير خارجية كازاخستان برقية تعزية باستشهاد آية الله رئيسي ومرافقیه.

وجاء في البرقیة :فقد الشعب الإيراني شخصيات بارزة كرسوا معظم حياتهم لحماية مصالح البلاد وتحسين رفاهية المواطنين وتعزيز سمعة طهران على الساحة الدولية.

وأضاف: الأسماء اللامعة للشخصيات التي لعبت دورا كبيرا في تعزيز العلاقات الأخوية بين كازاخستان وإيران ستبقى خالدة في ذاكرتنا.

وتابع وزير خارجية كازاخستان: في هذا الوقت العصيب، نشاطر عائلات وأقارب المتوفين وشعب إيران الصديق،حزنهم.

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