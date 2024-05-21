حماس: مجزرة الاحتلال في جنين لن تثني عزم شعبنا ومقاومتنا بالضفة

وقالت حماس إننا نشد على أيدي المقاومين في جنين ومخيمها والضفة وغزة الذين يتصدون لترسانة الحرب الصهيونية المجرمة.

واضافت أن المجاهدين الفلسطينيين يدافعون عن أرضهم ومقدساتهم.

كما أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة الماضية بينهم أسيرة سابقة.

بدوره أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين إلى 7 والمصابين إلى 15.

وشنت قوات الاحتلال اقتحامات وحملات اعتقال في عدة مدن بالضفة الغربية، فيما اندلعت اشتباكات مع مقاومين تصدوا للاقتحامات.

وأفادت مصادر إخبارية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من المنازل، في بلدة سنجل برام الله، وفتشتها، وعاثت فيها خرابا، في الوقت الذي احتجزت فيه عددا من الشبان.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال تعرقل دخول مركبة إسعاف إلى البلدة لإسعاف حالة مرضية صعبة.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، على ممتلكات الفلسطينيين، وأدت الاقتحامات اليومية والمواجهات إلى استشهاد 506 فلسطينيين منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 8 آلاف و800 فلسطيني.

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