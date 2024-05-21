قائد الثورة يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رئيسي ومرافقيه

وافادت ارنا، ان مراسم صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة لـ "شهداء الخدمة"، اية الله رئيسي ومرافقيه، ستقام عند الساعة السابعة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء، بجامعة طهران (في عاصمة الجمهورية الاسلامية).
انتهى ** ح ع
طهران / 21 أيار / مايو / إرنا – سيقيم قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي الخامنئي" غدا الاربعاء، الصلاة على جثامين شهداء الخدمة، رئيس الجمهورية "السيد ابراهيم رئيسي" ومرافقيه.
وافادت ارنا، ان مراسم صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة لـ "شهداء الخدمة"، اية الله رئيسي ومرافقيه، ستقام عند الساعة السابعة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء، بجامعة طهران (في عاصمة الجمهورية الاسلامية).
انتهى ** ح ع
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