قائد الثورة يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رئيسي ومرافقيه

وافادت ارنا، ان مراسم صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة لـ "شهداء الخدمة"، اية الله رئيسي ومرافقيه، ستقام عند الساعة السابعة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء، بجامعة طهران (في عاصمة الجمهورية الاسلامية).

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