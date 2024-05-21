٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٠٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85485447
T T
١ Persons

سمات

قائد الثورة يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رئيسي ومرافقيه

٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٥:٠٨ م
رمز الخبر: 85485447
قائد الثورة يقيم الصلاة على جثمان الشهيد رئيسي ومرافقيه

طهران / 21 أيار / مايو / إرنا – سيقيم قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي الخامنئي" غدا الاربعاء، الصلاة على جثامين شهداء الخدمة، رئيس الجمهورية "السيد ابراهيم رئيسي" ومرافقيه.

وافادت ارنا، ان مراسم صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة لـ "شهداء الخدمة"، اية الله رئيسي ومرافقيه، ستقام عند الساعة السابعة والنصف من صباح يوم غد الاربعاء، بجامعة طهران (في عاصمة الجمهورية الاسلامية).

انتهى ** ح ع

١ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .