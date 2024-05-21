مساعد وزير الخارجية : ارساء السلام والامن الاقليميين رهن بانهاء الاحتلال في فلسطين وسوريا ولبنان

"صفري" قال ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال اللقاء مع رئيس جمهورية كازاخستان "توكايوف"، وذلك على هامش اجتماع ملجس وزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، والذي تستضيفه العاصمة الكازاخستانية استانا.

من جانبه، عبر الرئيس الكازاخي خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلو سائر الدول الاعضاء ايضا، عن تعاطفه ومواساته مع حكومة وشعب ايران باستشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"؛ مؤكدا بان السيد رئيسي كان صديقا واخا عزيزا، وقد سخر عمره لخدمة شعبه.

واضاف، ان "عهد السيد رئيسي شهد تعزيزا واسعا للعلاقات بين ايران وكازاخستان؛ وكنّا بانتظار زيارته لجمهورية كازاخسان".

بدورهم، عبّر وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي، عن تضامنهم وقدموا العزاء بواقعة استشهاد الرئيس الايراني ومرافقية الى الحكومة والشعب الايرانيين.

انتهى ** ح ع