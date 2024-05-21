وزیر الاعلام اللبناني : نعوّل على حكمة القيادة الإيرانية في اجتياز المحنة

وأبرق وزير الإعلام اللبناني الى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد مهدي اسماعيلي"، بالعزاء، على الشكل الاتي :

نتقدم من معاليكم بخالص العزاء والمواساة، ونسأل الله أن يتغمّد بواسع رحمته فقيدكم سيادة الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي ومعالي وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما.

إننا إذ نشارككم مشاعر الأسى بمصابكم الأليم، نعوّل على حكمة القيادة الإيرانية في اجتياز المحنة ومتابعة مسيرة الدولة والمؤسسات ورعاية البلاد لما فيه استقرار إيران والمنطقة.

تقبّلوا منّا أسمى الاحترام.

انتهی**2054