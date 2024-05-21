٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:١٧ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85485535
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معزيا باستشهاد الرئيس الايراني ومرافقيه؛

وزیر الاعلام اللبناني : نعوّل على حكمة القيادة الإيرانية في اجتياز المحنة

٢١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:١٧ م
رمز الخبر: 85485535
وزیر الاعلام اللبناني : نعوّل على حكمة القيادة الإيرانية في اجتياز المحنة

طهران/21 أیار/مایو/ارنا-قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية "زياد المكاري" : نعوّل على حكمة القيادة الإيرانية في اجتياز المحنة ومتابعة مسيرة الدولة والمؤسسات ورعاية البلاد لما فيه استقرار إيران والمنطقة؛ وذلك في رسالة عزاء بعثها باستشهاد الرئيس الايراني ومرافقيه.

وأبرق وزير الإعلام اللبناني الى وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد مهدي اسماعيلي"، بالعزاء، على الشكل الاتي : 

نتقدم من معاليكم بخالص العزاء والمواساة، ونسأل الله أن يتغمّد بواسع رحمته فقيدكم سيادة الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي ومعالي وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما.

إننا إذ نشارككم مشاعر الأسى بمصابكم الأليم، نعوّل على حكمة القيادة الإيرانية في اجتياز المحنة ومتابعة مسيرة الدولة والمؤسسات ورعاية البلاد لما فيه استقرار إيران والمنطقة.

تقبّلوا منّا أسمى الاحترام.

انتهی**2054

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