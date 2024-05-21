وزير الخارجية بالانابة : الشهيدان رئيسي وامير عبداللهيان قطعا اشواطا جيدة لتوسيع العلاقات مع عمان

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء بين وزير الخارجية الايراني بالوكالة مع وزير خارجية عمان "سيد بدر بن حمد البوسعيدي"، حيث قدم الاخير العزاء نيابة عن سلطان وحكومة وشعب السلطنة باستشهاد الرئيس الايراني والوفد المرافق له اثر حادث المروحية في شمال غرب البلاد.

ولفت البوسعيدي الى الحزن العميق الذي اصاب المسؤولين في سلطنة عمان بعد تلقي خبر استشهاد السيد رئيسي ومرافقيه؛ مؤكدا على تضامن السلطنة مع ايران حكومة وشعبا في هذا الحادث المؤلم.

الى ذلك، ثمن باقري كني مواقف السلطان وسائر المسؤولين العمانيين بالمناسبة، وقال ان رئيس الجمهورية الاسلامية الشهيد "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، ووزير الخارجية الشهيد "حسين امير عبداللهيان"، قطعا اشواطا جدية في سياق توسيع العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان، وقاموا حقا بالتعاون مع الاخوة العمانيين بترسيخ البنى التحتية للتنمية في المنطقة.

انتهى ** ح ع