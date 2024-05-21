65 من رؤساء وكبار المسؤولين والشخصيات الدولية يعزون ايران باستشهاد رئيسي ومرافقيه

والرؤساء الذي بعثوا برقيات تعزية هم؛ الرئيس القيرغيزي صدر جباروف، الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الرئيس الغامبي أداما بارو، الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الرئيس الموريتاني محمد ولد غزواني، الرئيس النيكاراغوي دانييل أورتيغا، الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الرئيس البوليفي لويس ألبرتو آرسي كاتاكورا، الرئيسة الهندية السيدة دروبادي مورمو، الرئيسة الإثيوبية السيدة سهلي فيركزود، رئيس البوسنة والهرسك دينيس بيسيروفيتش، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد، الرئيس البولندي أندريه دودا، الرئيس التونسي قيس سعيد، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، الرئيس الكيني أنطونيو ويليام روتو، حيث بعثوا برسائل منفصلة عبروا فيها عن مواساتهم وتضامنهم مع قائد الثورة الاسلامية والقائم باعمال رئيس الجمهورية والحكومة والشعب الايراني.

كما بعث رسائل تعزية بالمناسبة كل من ؛ حمد بن عيسى ملك البحرين، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وكيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس وزراء البرتغال لويز مونتينيغرو، ورئيس وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة ورئيس الوزراء الكوبي مانويل مارو كروز ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي زعيم حركة أنصار الله اليمنية ومهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والبابا فرنسيس، زعيم الكاثوليك في العالم، رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الأمين العام لمنظمة أوبك، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام لمجلس التعاون.

كما بعث برقيات تعزية رؤساء برلمانات ماليزيا وطاجيكستان ولبنان وحكومات تشيلي والمكسيك والبرازيل وكولومبيا والكويت ووزرات ووزراء خارجية اليابان والنيجر والبوسنة والهرسك وفرنسا وبولندا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والكويت ولبنان وبيلاروسيا ، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفاكيا، الكويت، بنجلاديش، كينيا، مولدوفا، الأردن، نيوزيلندا، الهند، بيلاروسيا، فنزويلا، سوريا وأرمينيا، السيدة الأولى لنيكاراجوا، نائب الرئيس التنفيذي لفنزويلا، رئيس الأركان الخاصة لرئيس النيجر، رئيس علماء البوسنة والهرسك، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المتحدث الرسمي باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، آية الله السيد علي السيستاني، نوري المالكي، رئيس حكومة ائتلاف القانون العراقية، الأمين العام كتائب حزب الله العراق، مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق، محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي السابق، جاثليق جورجين الثاني، الزعيم الديني للأرمن، محسن المندلاوي، الرئيس المؤقت لبرلمان العراق. كما بعث البرلمان العراقي، وعمران خان، رئيس وزراء باكستان الأسبق، وأحمد مسعود، رئيس جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، برقيات تعزية باستشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومرافقيهما.

بالإضافة إلى الحداد العام في تركيا وسريلانكا، بدأ مؤتمر الأمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ببضع دقائق صمت تكريما لشهادة الرئيس ووزير الخارجية ومسؤولين آخرين في حادث تحطم طائرة الهليكوبتر.

يذكر انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد، توجه آية الله رئيسي والوفد المرافق له بثلاث مروحيات الى مدينة تبريز لتدشين مشروع لتحسين جودة انتاج مصفاة تبريز، الا ان المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وبسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف استمرت عمليات البحث والانقاذ حتى تم العثور على حطام المروحية صباح الاثنين.

وكانت المروحية تضم ايضا حجة الإسلام سيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه وإمام الجمعة في تبريز، وحسين أميرعبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، والعميد سيد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئيس الجمهورية، والعقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، والرائد المهندس بهروز قديمي.

انتهى ** 2342