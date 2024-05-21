تشييع جماهيري مهيب في مدينة قم للجثامين الطاهرة للشهيد رئيسي والشهداء مرافقيه

وتم تشييع الجثامين الطاهرة في المرقد الطاهر للسيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) بنت الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام) في مدينة قم المقدسة.

وبعد ذلك توجه موكب تشييع الشهداء الى مسجد جمكران المقدس في ضواحي مدينة قم.

وستجري مراسم التشييع في العاصمة طهران، صباح اليوم الاربعاء، بعد اداء صلاة الجنازة من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي.

وحضر هذا الحفل شخصيات مختلفة، من بينهم مرجعيات وعلماء حوزة قم العلمية، مثل المرجع آية الله حسين نوري همداني، والمرجع آية الله جعفر سبحاني، والشيخ عيسى قاسم، وحجة الإسلام الشهرستاني ممثل المرجع آية الله السيستاني في إيران وآية الله مدرسي ووزير الداخلية.

انتهى ** 2342