نائب الرئيسة الهندية يزور طهران للمشاركة في مراسم تشييع جثمان رئيس الجمهورية

ونقلا عن قناة إن دي تي في، أعلنت وزارة الخارجية الهندية الثلاثاء في بيان أن "جغديب دهنكار"، نائب رئيسة جمهورية الهند، سيزور جمهورية إيران الإسلامية في 22 ايار/مايو لحضور مراسم رسمية لاستشهاد الرئيس سيد إبراهيم رئيسي، وكان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولون إيرانيين آخرين في الحادث المؤسف لتحطم المروحية يوم الاحد.

وأُعلن اليوم الحداد العام في الهند على روح الشهيد سيد إبراهيم رئيسي تم أيضًا تنكيس العلم الهندي فوق المبنى الجديد للبرلمان الهندي المسمى راشتراباتي بهافان.

وأعربت الرئيسة دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندا مودي عن تعازيهما في وفاة الشهيد سيد إبراهيم رئيسي.

وحضر وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشينكار الى مقر السفارة الإيرانية في نيودلهي للتعبير عن تعازيه نيابة عن الهند.

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