٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85485708
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في اتصال هاتفي مع علي باقري...

وزير خارجية صربيا: ذكرى آية الله رئيسي وامير عبداللهيان ستبقى خالدة في الاذهان

٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٤ ص
رمز الخبر: 85485708
وزير خارجية صربيا: ذكرى آية الله رئيسي وامير عبداللهيان ستبقى خالدة في الاذهان

طهران / 22 ايار/مايو/ارنا- قال وزير خارجية صربيا في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية: ان ذكرى الرئيس الإيراني الراحل الدكتور ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الراحل الدكتور حسين أمير عبداللهيان سيبقى خالدا في أذهاننا.

واشار وزير خارجية صربيا، ماركو يوريتش، مساء الثلاثاء ، خلال مكالمة هاتفية مع القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري، إلى رسالة رئيس بلاده التي وصف فيها رئيس الجمهورية ووزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية الراحلين، بانهما كانا صديقين حقيقيين لصربيا، واعلن عن تضامن صربيا مع حكومة وشعب إيران.

واذ أعرب عن أمله في استمرار وتوسيع العلاقات بين البلدين، قدم مرة أخرى تعازيه العميقة لقائد الثورة الاسلامية وحكومة وشعب إيران.

وقال علي باقري، وزير الخارجية بالوكالة ، في معرض شكره للسلطات الصربية على تعاطفها: "بالإيمان بالله والاعتماد على الشعب الإيراني النبيل، سنتجاوز هذه الأيام الصعبة وسيستمر الشعب الإيراني في مواصلة مسيرته للمضي قدماً على طريق النمو والتطور".

وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تطوير العلاقات مع صربيا.

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