مراسم توديع جثمان سيد شهداء الخدمة في مصلى "الامام الخميني" بطهران

وتقاطرت حشود غفيرة من المواطنين في طهران الى مصلى "الامام الخميني (رض)" بطهران مساء الثلاثاء لتوديع الجثامين الطاهرة للشهداء رئيس الجمهورية ومرافقيه.

وفي هذه المراسم قرأ المنشدون الحسينيون حاج منصور ارضي وحاج محمود كريمي وسيد محمود علوي، قصائد في رثاء رئيس الجمهورية الفقيد.

وجرت مراسم تشييع ملايينية مهيبة للجثامين الطاهرة في محافظة آذربايجان الشرقية عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في مدينة تبريز.

وجرت مراسم مماثلة في مدينة قم عصر الثلاثاء حيث تم تشييع الجثامين الطاهرة من مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) الى مسجد جمكران.

وستقام صلاة الجنازة عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء في جامعة طهران ثم تشيع الجماهير الجثامين الطاهرة نحو ساحة آزادي غرب العاصمة.

وفي الساعة الرابعة عصرا من يوم الأربعاء تجري مراسم التأبين بحضور وفود أجنبية عالية المستوى في طهران.

ويوم الخميس يشيع أهالي محافظة خراسان الجنوبية جثمان الرئيس في مدينة بيرجند في الساعة الثامنة صباحا، وظهر اليوم ذاته تجري مراسم تشييع ودفن جثمانه في مدينة مشهد.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح الاثنين 20 ايار/مايو عن استشهاد رئيسي وعبداللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم في منطقة ورزقان باتجاه مدينة تبريز خلال عودتهم من منطقة خداآفرين على الحدود المشتركة مع جمهورية أذربيجان حيث تم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي برعاية الرئيس الايراني الفقيد ونظيره الاذربيجاني.

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