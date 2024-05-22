رئيس أوزبكستان: آية الله رئيسي كان رجل دولة وسياسياً متمرسا

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس الاوزبكستاني شوكت ميرضياييف، أثناء حضوره الى مقر سفارة جمهورية إيران الإسلامية في طشقند، للتوقيع على سجل التعازي باستشهاد رئيس الجمهورية ومرافقيه ، وتقدم بالمواساة والتعازي للحكومة والشعب الايراني بهذا المصاب.

وفي محادثة مع محمد علي اسكندري، سفير إيران لدى طشقند، قال رئيس أوزبكستان: كانت بيني وبين الرئيس رئيسي علاقة مميزة. لقد عقدنا اجتماعات جيدة جدًا في دوشنبة وسمرقند وطشقند وطهران. وتم بحث كافة قضايا التعاون ولا توجد أي عوائق أمام تطوير وتعزيز التعاون.

وشدد على أن الرئيس رئيسي كان رجل دولة وسياسيًا متمرسًا، وقدم مساهمة كبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في إيران، وزيادة رفاهية الشعب، وتعزيز مكانة إيران الدولية، وكذلك توسيع التعاون المفيد متعدد الأطراف بين بلدينا.

وقال ميرضياييف: من أجل سعادة روح أخي آية الله رئيسي، رئيس إيران الفقيد، سنكمل جميع الأعمال التي بدأت معه. نحن مع إيران في هذا الوضع الصعب ونبذل قصارى جهدنا.

وطلب رئيس أوزبكستان من سفير ايران نقل تحياته وتعازيه إلى أسرة الرئيس الفقيد وأبنائه الكرام.

وقال أيضاً: إن شاء الله سيشارك وزير خارجيتنا ورئيس البرلمان في مراسم تشييع الرئيس الفقيد في طهران.

سفير إيران في أوزبكستان، أثناء شكره لرئيس أوزبكستان على زيارته لمقر السفارة، أكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال محمد علي اسكندري: لقد أخبرني السيد رئيسي مراراً وتكراراً أن السيد ميرضياييف شخص ذو خبرة ومتميز ويجب عليك استخدام كل قدراتك لتعزيز التعاون.

ورافق مفتي أوزبكستان وعمدة طشقند ومستشار الرئيس والنائب الأول لوزير الخارجية ومجموعة من المسؤولين الأوزبكيين الآخرين الرئيس ميرضياييف في هذه المراسم.

وفي الختام، وبناء على طلب رئيس جمهورية أوزبكستان، تلا سماحة مفتي جمهورية أوزبكستان آيات من الذكر الحكيم، داعيا الباري تعالى بالرحمة والغفران للرئيس الايراني ورفاقه الكرام.

وأعرب رئيس أوزبكستان، اول أمس الاثنين، عن تعازيه لقائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي، في رسالة رسمية.

انتهى ** 2342