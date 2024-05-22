٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٤٢ ص
رمز الخبر: 85485776
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journalistلیلا موسی زاده

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قائد الثورة سيقيم الصلاة على جثمان الشهيد رئيسي ومرافقيه

٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٤٢ ص
رمز الخبر: 85485776
قائد الثورة سيقيم الصلاة على جثمان الشهيد رئيسي ومرافقيه

طهران / 22 أيار / مايو / إرنا – سيقيم قائد الثورة الاسلامية "الامام السيد علي الخامنئي" اليوم الاربعاء، الصلاة على جثامين شهداء الخدمة، رئيس الجمهورية اية الله "ابراهيم رئيسي" ومرافقيه.

وستقام مراسم صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة لـ "شهداء الخدمة"، اية الله رئيسي ومرافقيه، صباح اليوم الاربعاء، بجامعة طهران (في عاصمة الجمهورية الاسلامية).

يذكر انه استشهد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وتعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية لحادث امس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

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٠ Persons
journalistلیلا موسی زاده

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