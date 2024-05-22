رئيس وزراء باكستان يشارك في مراسم تشييع جثمان الرئيس الايراني

وافاد مكتب العلاقات العامة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، انه من المقرر أن يلتقي شهباز شريف مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والقائم بأعمال رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية محمد مخبر.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الباكستانية: أن السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، بالإضافة إلى بعض كبار المسؤولين سيرافقون رئيس الوزراء الباكستاني في هذه الزيارة.

ونيابة عن شعب وحكومة باكستان، سيعرب شهباز شريف عن تعازيه لقائد الثورة الاسلامية والقائم بأعمال الرئاسة محمد مخبر والشعب الإيراني.

انتهى ** 2342