٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85485778
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رئيس وزراء باكستان يشارك في مراسم تشييع جثمان الرئيس الايراني

٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٤٤ ص
رمز الخبر: 85485778
رئيس وزراء باكستان يشارك في مراسم تشييع جثمان الرئيس الايراني

اسلام اباد / 22 ايار/مايو/ارنا- أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية رسميا أن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف سيتوجه الى طهران اليوم الاربعاء للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس الايراني الشهيد آية الله سيد إبراهيم رئيسي وبقية الشهداء الذين رافقوه، وسيقدم التعازي إلى الشعب والحكومة الإيرانية بالمناسبة.

وافاد مكتب العلاقات العامة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، انه من المقرر أن يلتقي شهباز شريف مع قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والقائم بأعمال رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية محمد مخبر.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الباكستانية: أن السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، بالإضافة إلى بعض كبار المسؤولين سيرافقون رئيس الوزراء الباكستاني في هذه الزيارة.

ونيابة عن شعب وحكومة باكستان، سيعرب شهباز شريف عن تعازيه لقائد الثورة الاسلامية والقائم بأعمال الرئاسة محمد مخبر والشعب الإيراني.

انتهى ** 2342

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