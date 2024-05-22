الصلاة على جثامين شهداء الخدمة.. الشوارع المحيطة بجامعة طهران تشهد تدفق حشود كبيرة

مع اقتراب حضور قائد الثورة وإقامة الصلاة على جثامين الشهداء، نشهد حضور مجموعة من قادة المقاومة بينهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني في جامعة طهران لتشييع شهداء الخدمة السيد ابراهيم رئيسي ومرافقیه.

وحضر حاخامات يهود إيران في جامعة طهران للمشاركة في مراسم تشييع شهيد الخدمة ومرافقیه.



كما حضر ممثلون عن المقاومة الإسلامية في فلسطين، ومن بينهم إسماعيل هنية، مراسم تشييع توديع جثامين الشهداء.

بينما لم يتبق سوى دقائق على بدء مراسم الصلاة على جثث الشهداء، فقد تجمعت حشود كبيرة في جامعة طهران والقدرة الاستيعابية داخل جامعة طهران تكاد تكون مكتملة ويتدفق الشعب إلى الشوارع المحيطة بجامعة طهران لأداء الصلاة.



تتقاطر حشود جماهيرية غفيرة على جامعة طهران منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء للمشاركة في اداء صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة للرئيس الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء.

وجرت في مصلى "الامام الخميني (رض)" بطهران مساء أمس الثلاثاء مراسم توديع جثمان سيد شهداء الخدمة رئيس الجمهورية والشهداء مرافقيه.

وتقاطرت حشود غفيرة من المواطنين في طهران الى مصلى "الامام الخميني (رض)" بطهران مساء الثلاثاء لتوديع الجثامين الطاهرة للشهداء رئيس الجمهورية ومرافقيه.

وفي هذه المراسم قرأ المنشدون الحسينيون حاج منصور ارضي وحاج محمود كريمي وسيد محمود علوي، قصائد في رثاء رئيس الجمهورية الفقيد.

وجرت مراسم تشييع ملايينية مهيبة للجثامين الطاهرة في محافظة آذربايجان الشرقية عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في مدينة تبريز.

وجرت مراسم مماثلة في مدينة قم عصر الثلاثاء حيث تم تشييع الجثامين الطاهرة من مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س) الى مسجد جمكران.

وتقام صلاة الجنازة صباح اليوم الأربعاء في جامعة طهران ثم تشيع الجماهير الجثامين الطاهرة نحو ساحة آزادي غرب العاصمة.

وفي الساعة الرابعة عصرا من يوم الأربعاء تجري مراسم التأبين بحضور وفود أجنبية عالية المستوى في طهران.

ويوم الخميس سيشيع أهالي محافظة خراسان الجنوبية جثمان الرئيس في مدينة بيرجند في الساعة الثامنة صباحا، وظهر اليوم ذاته تجري مراسم تشييع ودفن جثمانه في مدينة مشهد.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح الاثنين 20 ايار/مايو عن استشهاد رئيسي وعبداللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم في منطقة ورزقان باتجاه مدينة تبريز خلال عودتهم من منطقة خداآفرين على الحدود المشتركة مع جمهورية أذربيجان حيث تم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي برعاية الرئيس الايراني الفقيد ونظيره الاذربيجاني.

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