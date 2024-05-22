استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لتجمع نازحين وسط غزة

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن 10 شهداء ارتقوا، بينهم طفل رضيع، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على تجمع لنازحين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق، أن 6 شهداء وعددًا من الجرحى سقطوا في استهداف قوات الاحتلال منزلًا بمنطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة.

إلى ذلك، قصفت قوات الاحتلال منطقة الصحابة بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

في الضفة الغربية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تمكنت من الوصول إلى شهيد من حي الهدف في جنين، ليرتفع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ صباح الثلاثاء على المدينة ومخيمها إلى 8، بالإضافة إلى 21 إصابة على الأقل، بينها إصابات خطيرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تمكنت من الوصول إلى شهيد-لم تعرف هويته بعد- من حي الهدف، قبل أن تحتجز قوات الاحتلال مركبة الإسعاف أثناء نقلها الشهيد إلى المستشفى.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة الإسعاف التابعة لها بالرصاص الحي في حي الهدف، أثناء توجهها لإسعاف مصابين، ما تسبب بأضرار في هيكل المركبة.

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرًا وبرًا وجوًا منذ 229 يومًا، متسببًا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

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