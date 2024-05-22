الصحة العالمية: نشعر بقلق حيال المحاصرين في مستشفى العودة بغزة

وأوضح غيبريسوس عبر منصة "إكس" أن مستشفى العودة تعرض لهجوم إسرائيلي وحصار منذ 19 مايو/ أيار الجاري، وأن الجيش الإسرائيلي لا يسمح بالدخول أو الخروج منه.

وأضاف أن 148 فردا من الطواقم الطبية و22 مريضا ومرافقيهم ما زالوا عالقين في المستشفى المحاصر.

وأشار إلى أن القناصة الإسرائيليين استهدفوا المستشفى الاثنين، بالإضافة إلى قصف مدفعي أصاب الطابق الخامس من المستشفى.

وقال غيبريسوس: "بسبب اشتداد القتال تم نقل فريق الطوارئ الطبي في 13 مايو، ونشعر بقلق بالغ بشأن سلامة المرضى المتبقين والعاملين في المستشفى".

وتابع: "ندعو إلى حمايتهم (المحاصرين في المستشفى) وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين ووقف فوري لإطلاق النار".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل حربا على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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