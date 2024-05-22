٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:١٣ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85485849
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قائد الثورة الإسلامیة یقیم صلاة الجنازة علی جثامین شهداء الخدمة

٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:١٣ ص
رمز الخبر: 85485849
قائد الثورة الإسلامیة یقیم صلاة الجنازة علی جثامین شهداء الخدمة

طهران / 22 أيار/مايو/إرنا-اقام قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السید على الخامنئي صلاة الجنازة على جثامين شهداء الخدمة، رئيس الجمهورية "السيد ابراهيم رئيسي" ومرافقيه في جامعة طهران.

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وأدى قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الصلاة على جثامین شهداء الخدمة آیة الله السید ابراهیم رئيسي ومرافقيه بجامعة طهران.

وانطلقت صباح اليوم مراسم تشييع وتودیع شهداء الخدمة بحضور عدد كبير من أهالي طهران ورؤساء القوات الثلاث وجمع من مسؤولي البلاد مع تلاوة آيات من القرآن الكريم.
 كما حضر ممثلون عن المقاومة الإسلامية في فلسطين، ومن بينهم إسماعيل هنية، مراسم توديع جثامين الشهداء.
وتقاطرت حشود جماهيرية غفيرة على جامعة طهران منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء للمشاركة في اداء صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة للرئيس الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء.

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