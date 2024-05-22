قائد الثورة الإسلامیة یقیم صلاة الجنازة علی جثامین شهداء الخدمة

وأدى قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الصلاة على جثامین شهداء الخدمة آیة الله السید ابراهیم رئيسي ومرافقيه بجامعة طهران.

وانطلقت صباح اليوم مراسم تشييع وتودیع شهداء الخدمة بحضور عدد كبير من أهالي طهران ورؤساء القوات الثلاث وجمع من مسؤولي البلاد مع تلاوة آيات من القرآن الكريم.

كما حضر ممثلون عن المقاومة الإسلامية في فلسطين، ومن بينهم إسماعيل هنية، مراسم توديع جثامين الشهداء.

وتقاطرت حشود جماهيرية غفيرة على جامعة طهران منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء للمشاركة في اداء صلاة الجنازة على الجثامين الطاهرة للرئيس الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء.

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