الرئيس الطاجيكي يتوجه إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع رئيس الجمهورية والشهداء مرافقيه

كما سيشارك في مراسم تشييع الشهيد آية الله إبراهيم رئيسي والشهداء مرافقيه، وزير خارجية طاجيكستان "سراج الدين مهر الدين" ومسؤولون آخرون.

وبعد استشهادآية الله رئيسي والوفد المرافق له، تم إعلان الحداد العام في إيران لمدة خمسة أيام. ولهذا السبب، تم تنكيس العلم الإيراني في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة الطاجيكية دوشنبة.

يذكر أنه توقفت جميع قنوات الإذاعة والتلفزيون في طاجيكستان عن بث البرامج الترفيهية. وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في طاجيكستان "نور الدين سعيد"، إن هذا القرار يعد تعبيراً عن تعازي حكومة وشعب طاجيكستان وتعاطفا مع الشعب الإيراني.

وأعرب الرئيس الطاجيكي في رسالة، عن تعازيه لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي"، و"محمد مخبر" الذي يتولی المهام التنفیذیة للبلاد بعد استشهاد رئیس الجمهوریة.

وكتب في رسالته: إننا نكرم شخصية رجل الدولة البارز الشهيد آية الله رئيسي ونقدر مشاركته الإبداعية في تعزيز العلاقات الودية والتعاون متبادل بين طاجيكستان وإيران وحل المشاكل الإقليمية والدولية. وفي هذه الأيام المريرة، نقف إلى جانب إيران وشعبها.

كما بعث رئيس البرلمان الطاجيكي "رستم إمامعلي"، برقية تعزية إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف".

يذكر أنه بعد مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" بمعية الرئيس الأذربيجاني "الهام علييف"، على نهر ارس الحدودي المشترك، يوم أمس الاحد، تعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله السيد "محمد علي آل هاشم" ومحافظ أذربيجان الشرقية "مالك رحمتي".

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين، نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية اخيرا.

وكان آية الله السيد إبراهيم رئيس الساداتي، (64 عامًا)، الرئيس الثامن للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وولد آية الله رئيسي 1960 في مدينة مشهد المقدسة وتولى مسؤوليات مثل رئيس السلطة القضائية والنائب الأول لهذه السلطة، والنائب العام للبلاد، وعضو مجلس خبراء القيادة وسادن العتبة الرضوية المقدسة.

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