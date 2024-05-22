تايلاند تنكس اعلامها احتراما لاستشهاد رئيس الجمهورية آية الله رئيسي

ووفقا لصحيفة بانكوك بوست، فقد أعلن المتحدث باسم الحكومة التايلاندية تشاي واشارونكي، أن الوكالات الحكومية والشركات ستنكس أعلامها لمدة ثلاثة أيام عمل رسمي تكريما لاستشهاد الرئيس الإيراني.

ونظرا لأن اليوم الاربعاء تصادف ذكرى "يوم فيساك" وهو احتفال سنوي بميلاد بوذا، فقد أكد واشارونكي أنه للتعبير عن التعازي الرسمية، أمر رئيس وزراء البلاد سيرتا ثاويسين بتنفيذ هذا التكريم عبر تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام عمل رسمي في 23 ،24 و27 ايار/مايو.

و أعربت حكومة تايلاند عن خالص تعازيها لإيران حكومة وشعبا.

كما وأكدت وزارة خارجية هذا البلد في بيان لها: كصديق حقيقي لأكثر من 400 عام، يقف الشعب التايلاندي إلى جانب شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الوقت العصيب.

يذكر بأن المروحية التي تقل رئيس الجمهورية قد تعرضت لحادث الاحد الماضي، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وعلى اثر هذه الحادثة استشهد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما وذلك في نفس ليلة ولادة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا (ع).

وكان من بين ركاب المروحية التي تقل الرئيس الايراني، امام جمعة تبريز حجة الإسلام ال هاشم، محافظ أذربايجان الشرقية مالك رحمتي، قائد وحدة حماية الرئيس العميد سيد مهدي موسوي ،عدد من الحراس الشخصيين وطاقم المروحية.

انتهى**ر.م