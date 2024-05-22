قائد الثورة الاسلامية يستقبل إسماعيل هنية

وفي هذ اللقاء اعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن تعازيه نيابة عن الحكومة والشعب الفلسطيني، باستشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومرافقيهما.

يذكر بأن المروحية التي تقل رئيس الجمهورية قد تعرضت لحادث یوم الأحد ( 19 أیار/مایو 2024)، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وعلى اثر هذه الحادثة استشهد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما وذلك في نفس ليلة ولادة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا (ع).

وكان من بين ركاب المروحية التي تقل الرئيس الايراني ،امام جمعة تبريز حجة الإسلام آل هاشم، محافظ أذربايجان الشرقية مالك رحمتي قائد وحدة حماية الرئيس العميد سيد مهدي موسوي عدد من الحراس الشخصيين وطاقم المروحية.

انتهى**ر.م