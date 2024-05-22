رئيس قيرغيزستان : رئيسي ابن مخلص لوطنه وكرس حياته لخدمة وطنه

وقد حضر رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف إلى السفارة الإيرانية في بيشكيك اليوم الأربعاء وقدم باقة من الزهور للتعبير عن تعازيه وتعاطفه في حادث استشهاد رئيس الجمهورية والوفد المرافق له.

وفي معرض تعازيه رئيس الجمهورية آية الله رئيسي والوفد المرافق له، قال جاباروف" رئيسي كان ابنا مخلصا لوطنه وكرس حياته لخدمة الوطن".

كما أشاد بجهود اية الله رئيسي في تعزيز العلاقات الثنائية.

يذكر بأن المروحية التي تقل رئيس الجمهورية قد تعرضت لحادث یوم الأحد ( 19 أیار/مایو 2024)، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وعلى اثر هذه الحادثة استشهد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما وذلك في نفس ليلة ولادة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا (ع).

وكان من بين ركاب المروحية التي تقل الرئيس الايراني ،امام جمعة تبريز حجة الإسلام آل هاشم، محافظ أذربايجان الشرقية مالك رحمتي قائد وحدة حماية الرئيس العميد سيد مهدي موسوي عدد من الحراس الشخصيين وطاقم المروحية.

انتهى**ر.م