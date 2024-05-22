حماس: اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بـ"دولة فلسطين" خطوة مهمة

ودعت الحركة في بيانها، دول العالم إلى الاعتراف بالحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني.

كانت أيرلندا وإسبانيا والنرويج أعلنت، اليوم الأربعاء، الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، اعتبارًا من 28 مايو الجاري.

وقال رئيس الوزراء النرويجي "يوناس جار ستوره"، اليوم الأربعاء، إن النرويج تعترف بالدولة الفلسطينية رسميًا، اعتبارًا من 28 مايو الجاري.

وأضاف "ستوره"، أنه على الدول الأخرى أن تحذو حذو بلادنا وعدد من البلدان الأوروبية في الاعتراف بدولة فلسطينية، بحسب وكالة "رويترز".

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانتشيث"، الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، مضيفًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد لتعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف "سنواصل الضغط على المجتمع الدولي لمساندة الفلسطينيين ودعم حقوقهم"، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعرض حل الدولتين في الشرق الأوسط لمخاطر عديدة.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي "سايمون هاريس"، الاعتراف بدولة فلسطينية، مضيفًا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة، خلال الأسابيع المقبلة.

انتهى**3276