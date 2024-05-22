رئيس سريلانكا یحضر السفارة الإيرانية لتقديم تعازيه باستشهاد اية الله رئيسي

وزار "رانيل ويكرمسينغ" السفارة الإيرانية في كولومبو وأجرى محادثة قصيرة مع السفير الإيراني.

وقدم الرئيس السريلانكي تعازيه في استشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية ومرافقیهما فی حادث تحطم المروحية.

افتتاح سجل التعازي لشهداء الخدمة بالسفارة الإيرانية في بروناي

وتم فتح سجل التعازي لشهداء الخدمة رئيس الجمهورية اية الله رئيسي و وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في السفارة الإيرانية في بروناي.

ووقع أمين عام غرفة التجارة والصناعة الوطنية بروناي، الحاج "حليم بن صائم" علی سجل التعازي.

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