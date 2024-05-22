٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٥٨ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85486245
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رئيس سريلانكا یحضر السفارة الإيرانية لتقديم تعازيه باستشهاد اية الله رئيسي

٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٥٨ م
رمز الخبر: 85486245
رئيس سريلانكا یحضر السفارة الإيرانية لتقديم تعازيه باستشهاد اية الله رئيسي

طهران/22 ايار/مايو/ ارنا- قدم الرئيس السريلانكي "رانيل ويكرمسينغ" اليوم الأربعاء أثناء حضوره سفارة إيران في كولومبو، تعازيه باستشهاد آية الله رئيسي ومرافقیه.

وزار "رانيل ويكرمسينغ" السفارة الإيرانية في كولومبو وأجرى محادثة قصيرة مع السفير الإيراني.

وقدم الرئيس السريلانكي تعازيه في استشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية ومرافقیهما فی حادث تحطم المروحية.

افتتاح سجل التعازي لشهداء الخدمة بالسفارة الإيرانية في بروناي

وتم فتح سجل التعازي لشهداء الخدمة رئيس الجمهورية اية الله رئيسي و وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في السفارة الإيرانية في بروناي.

ووقع أمين عام غرفة التجارة والصناعة الوطنية بروناي، الحاج "حليم بن صائم" علی سجل التعازي.

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