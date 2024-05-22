رئيس وزراء اليابان يوقع على سجل التعازي لشهداء الخدمة في السفارة الايرانية

وقد ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية،بأن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد حضر الى السفارة الإيرانية في طوكيو اليوم الأربعاء لتقديم التعازي باستشهاد اية الله رئيسي وامير عبد اللهيان ومرافقيهما مقدما باقة من الزهور.

كما وقع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على سجل التعازي لاستشهاد رئيس الجمهورية الايرانية ووزير خارجيتها.

وضمن الاعراب عن تعاطفه وتعازيه لايران حكومة وشعبا، أكد فوميو كيشيدا على توسيع العلاقات بين طوكيو وطهران.

يذكر بأن المروحية التي تقل رئيس الجمهورية قد تعرضت لحادث، یوم الأحد ( 19 أیار/مایو 2024) ، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وعلى اثر هذه الحادثة استشهد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان والوفد المرافق لهما وذلك في نفس ليلة ولادة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا (ع).

وكان من بين ركاب المروحية التي تقل الرئيس الايراني ،امام جمعة تبريز حجة الإسلام ال هاشم، محافظ أذربايجان الشرقية مالك رحمتي قائد وحدة حماية الرئيس العميد سيد مهدي موسوي عدد من الحراس الشخصيين وطاقم المروحية.

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