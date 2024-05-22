مخبر:ملتزمون بجميع اتفاقياتنا مع أرمينيا/ الشعب هو العنصر الرئيسي للسلطة في إيران

واثناء لقائه رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان صباح اليوم، وصف القائم بأعمال رئيس الجمهورية الايرانية، محمد مخبر استشهاد الرئيس ووزير الخارجية ورفاقهيما بالخسارة الفادحة والكبيرة للشعب والحكومة الإيرانية، لافتا الى ان العنصر الأساسي للسلطة في إيران هو الشعب، وقد شهد الجميع ما هي الرسالة التي أرسلها الشعب الايراني الى العالم في هذه الأيام بعد استشهاد خادمهم ورئيسهم.

واشار مخبر الى ان التاريخ والحضارة العريقة للشعب الايراني قد خلقت قوة غير عادية لإيران، حتى أن أحداثا مثل فقدان رئيس شعبي وخدوم، على الرغم من كل المرارة والمصائب، لا يمكن أن يحدث اضطرابا في تصميم وإرادة الشعب ونظام شؤون هذا البلد.

وفي إشارة إلى استراتيجية السياسة الخارجية الرئيسية للحكومة الشعبية المتمثلة في حسن الجوار وتوسيع العلاقات مع الجيران، اكد مخبر على ان هذه الاستراتيجية لن تتغير وستستمر بقوة وسيتم الالتزام بجميع التزامات والاتفاقيات مع أرمينيا وسيتم متابعة تنفيذها بجدية.

وبين أن عملية طوفان الأقصى وعملية الوعد الصادق قد غيرت معادلات القوة في العالم، مضيفا بأن اليوم كل قوى العالم احتشدت خلف الكيان الصهيوني ضد عدة آلاف من المقاومين في منطقة صغيرة ومحدودة وقاموا بمحاصرتها من كل الجهات، ولكن بعد 8 أشهر وارتكاب جرائم وحشية غير مسبوقة، لم يتمكنوا من فعل أي شيء ضدهم مما يدل على أن النظام العالمي يتغير.

أرمينيا تلتزم بالكامل بجميع التزاماتها واتفاقياتها مع إيران

ومن جهة أخرى عبر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، عن عميق أسفه وتعازيه بالاصالة عن نفسه وبالنيابة عن شعب بلاده، إثر استشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والمرافقين لهم، مضيفا بأن وجوده في طهران اليوم هو أكثر من مجرد زيارة رسمية وحكومية، وهو يعود إلى علاقاته الحميمة والشخصية بآية الله رئيسي وأمير عبد اللهيان.

وذكر باشينيان بأن البلدين كان لديهما اتفاقيات ثنائية جيدة للغاية خلال رئاسة الرئيس آية الله رئيسي مما خلق أفقا واضحا للغاية لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين، مضيفا بأن الحكومة الأرمينية ملتزمة تماما بتنفيذ هذه الاتفاقيات من أجل تأمين مصالح البلدين والشعبين.

وفي إشارة إلى أن علاقات أرمينيا الجيدة مع إيران غير مقبولة وغير مرغوبة بالنسبة لبعض الاطراف، اوضح باشينيان بأن أرمينيا قد ذكرت بوضوح شديد أنها لا تهتم بهذه المعارضات وتسعى بجدية إلى التوسع الشامل للعلاقات والتعاون مع إيران.

واعتبر بأن إيران كانت دائما أرضا وحضارة عظيمة وفعالة علاوة على تاريخها الذي يمتد لآلاف السنين الماضية، متمنيا استمرارية العلاقات الصادقة والودية والمتوسعة المتبادلة مع ايران في السنوات القادمة.

انتهى**ر. م