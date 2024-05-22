باقري كني يؤكد على مواصلة الدبلوماسية لتطوير علاقات ايران الدولية

باقري كني، صرح بذلك عبر تدوينة نشرها بمنصة "اكس" للتواصل الاجتماعي؛ مبينا انه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية امس (الثلاثاء)، من قبل كبار الشخصيات في شتى البلدان.

واوضح وزير الخارجية، ان وزراء خارجية الكويت وقطر والسعودية وتركيا والاردن ووكيل الخارجية الصينية، اجروا معه اتصالات هاتفية، لتقديم العزاء باستشهاد الرئيس الشهيد اية الله السيد ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الشهيد حسين امير عبداللهيان، ورفاقهما في حادث تحطم المروحية الرئاسية.

واضاف، ان هؤلاء المسؤولين الاجانب، تقدموا نيابة عن قادة وحكومات وشعوبهم، من سماحة قائد الثورة الاسلامية وسائر المسؤولين خدام الشعب الايراني المكلوم والشريف، بالعزاء والمواساة؛ مؤكدين وقوفهم الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية في ظل الظروف العسيرة الراهنة.

ولفت باقري كني ايضا، بانه تلقى على امتداد رسائل العزاء والمواساة، اتصالات هاتفية اليوم الاربعاء من وزراء خارجية عمان وجمهورية اذربيجان والجزائر وصربيا؛ حيث اعربوا عن تعاطف حكوماتهم وشعوبهم مع ايران حكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل.

انتهى ** ح ع