٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:١٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85486282
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في اتصالات هاتفية مع عدد من كبار المسؤولين الاجانب؛

باقري كني يؤكد على مواصلة الدبلوماسية لتطوير علاقات ايران الدولية

٢٢‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:١٥ م
رمز الخبر: 85486282
باقري كني يؤكد على مواصلة الدبلوماسية لتطوير علاقات ايران الدولية

طهران / 22 ايار / مايو / ارنا – اعتبر وزير الخارجية الايراني بالانابة "علي باقري كني"، الاتصالات الهاتفية لعدد من كبار المسؤولين الاجانب معه، بانها فرص مواتية للتاكيد على ارادة ايران في انتهاج الدبلوماسية الفاعلة القائمة على توسيع وتعميق العلاقات بين ايران والدول الاخرى.

باقري كني، صرح بذلك عبر تدوينة نشرها بمنصة "اكس" للتواصل الاجتماعي؛ مبينا انه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية امس (الثلاثاء)، من قبل كبار الشخصيات في شتى البلدان.

واوضح وزير الخارجية، ان وزراء خارجية الكويت وقطر والسعودية وتركيا والاردن ووكيل الخارجية الصينية، اجروا معه اتصالات هاتفية، لتقديم العزاء باستشهاد الرئيس الشهيد اية الله السيد ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الشهيد حسين امير عبداللهيان، ورفاقهما في حادث تحطم المروحية الرئاسية.

واضاف، ان هؤلاء المسؤولين الاجانب، تقدموا نيابة عن قادة وحكومات وشعوبهم، من سماحة قائد الثورة الاسلامية وسائر المسؤولين خدام الشعب الايراني المكلوم والشريف، بالعزاء والمواساة؛ مؤكدين وقوفهم الى جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية في ظل الظروف العسيرة الراهنة.

ولفت باقري كني ايضا، بانه تلقى على امتداد رسائل العزاء والمواساة، اتصالات هاتفية اليوم الاربعاء من وزراء خارجية عمان وجمهورية اذربيجان والجزائر وصربيا؛ حيث اعربوا عن تعاطف حكوماتهم وشعوبهم مع ايران حكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل.

انتهى ** ح ع

  

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