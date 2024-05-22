قائد الثورة الإسلامیة : فقدنا شخصية بارزة ومسؤولا مخلصا

وثمّن قائد الثورة الإسلامية خلال اللقاء، زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران لتقديم تعازيه وقال: لقد فقدنا شخصية بارزة. ولقد كان السيد رئيس الجمهورية أخا طيبا للغاية ومسؤولا كفؤا ومخلصا وجادا.

وأضاف : لقد تولى السيد مخبر الان مسؤولية ثقيلة وفقا للدستور، وإن شاء الله سيستمر نفس مسار التعاون والاتفاقيات مع الحكومة العراقية.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء، نيابة عن حكومة وشعب بلاده،عن تعازيه لقائد الثورة الإسلامية وإيران حكومةً وشعبًا باستشهاد الرئيس الإيراني السيد "إبراهيم رئيسي" ووزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" ومرافقيهما الشهداء في حادث تحطم المروحية.

و خاطب السوداني قائد الثورة قائلا : جئت للقاء سماحتكم في هذه الظروف الاليمة للتعبير عن حزن وأسى وتعازي حكومة وشعب العراق لحكومة وشعب إيران.

وأضاف: ما رأيناه من السيد رئيسي لم يكن سوى الصدق والإخلاص والعمل والجهد وخدمة الشعب.

حضور الملايين من الشعب الإیراني في مراسم تشييع رئیس الجمهوریة تحمل رسائل واضحة

كما أشار رئيس الوزراء العراقي إلى حضور الملايين من الشعب الإیراني في مراسم تشييع رئیس الجمهوریة وقال: الصور التي شاهدتها الیوم على شاشة التلفزيون، تحمل رسائل واضحة أهمها عمق العلاقة القوية والمتينة بين الشعب والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية، رغم كل الضغوط والحظر، وهذه الحادثة مؤسفة.

وأكد السوداني: الرسالة الأخرى لحضور الملايين من الشعب في مراسم التشييع هي أننا يجب أن نخدم الشعب وهذه المراسم الرائعة هي نتيجة خدمة الشعب وهذا الدرس يجب أن نضعه نصب أعيينا في العراق أيضا.

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