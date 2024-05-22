توافد حشود رسمية من مختلف الدول الى حفل تأبين الرئيس الشهید والوفد المرافق له

ووصل أكثر من 50 وفدا أجنبيا رفيع المستوى الى البلاد، لحضور مراسم تخليد ذكرى استشهاد اية الله رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، في صالة المؤتمرات الدولية بطهران.

ومن ابرز القادة والشخصيات التي وصلت الى ايران الاسلامية لحضور مجلس تابين الرئيس الشهيد، يشار الى :

محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق

الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، امير دولة قطر

نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية

قيس سعيد، رئيس تونس

فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي

جاغديب دانكار نائب رئيس الهند

امام علی رحمان، رئيس طاجيكستان

نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

رئيس وزراء جمهورية أذربيجان

سامح شكري، وزير الخارجية المصري

الملا عبد الغني برادر وأمير خان متقي

وفد رفيع المستوى من حركة طالبان

رئيس برلمان أوزبكستان

حسين عرنوس، رئيس وزراء سوريا

سيرجي ألينيك، وزير خارجية بيلاروسيا

شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان

نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق

انتهی**2054 / ح ع **