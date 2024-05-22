قائد الثورة : الوعد الالهي بزوال الكيان الصهيوني سوف يتحقق

واستدل سماحته بآي الذكر الحكيم ووعد الباري عز وجل الى ام موسى (ع)، قائلا : ان الوعد الالهي الاول حول الشعب الفلسطيني تحقق بالفعل، وقد تبلور ذلك من خلال انتصار اهل غزة بصفتهم مجموعة صغيرة، امام بطش قوى عظمى مثل امريكا والحلف الاطلسي وبريطانيا ودول اخرى.

واردف، انه انطلاقا من هذا الاساس، فإن الوعد الالهي الثاني بزوال الكيان الصهيوني سوف يتحقق ايضا، وبفضل الله عز وجل سياتي ذلك اليوم الذي تنطلق فيه دولة فلسطين من النهر حتى البحر.

وثمن قائد الثورة الاسلامية، مشاعر التضامن التي ابداها الشعب الفلسطيني وخاصة اهل غزة، باستشهاد الرئيس الايراني ومرافقيه، كما قدم العزاء والتهاني الى السيد هنية باستشهاد ابنائه، واشاد بصبره على النوائب.

وفي اشارة الى تداعيات صمود الشعب الفلسطيني العظيم التي اذهلت العالم اجمع، قال اية الله العظمى الخامنئي : من كان يصدق بان ياتي ذلك اليوم الذي تنتفض فيه الجامعات الامريكية انتصارا للشعب الفلسطيني وقضيته؟! حيث الحشود الطلابية التي تحمل اعلام فلسطين، وهناك في اليابان التي شهدت ايضا مسيرات تضامنية مع فلسطين، فمن كان يتوقع ذلك؟

ولفت قائد الثورة الاسلامية، بان النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر" الذي سيتولى بناء على دستور البلاد مسؤولية ادارة الشؤون التنفيذية في ايران، سيمضي على ذات السياسات والتوجهات وبنفس الدافع والمعنويات التي كان عليها الرئيس الايراني الفقيد، تجاه فلسطين.

علما بان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد المرافق، وصل قبل ظهر اليوم الى طهران لتقديم العزاء والمواساة باستشهاد اية الله رئيسي ومرافقيه الشهداء.

وبدات منذ ساعات قليلة، مراسم تابين الرئيس الشهيد اية الله السيد ابراهيم رئيسي ومرافقيه، في صالة المؤتمرات الدولية بطهران، وبمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين الاجانب.

انتهى ** ح ع