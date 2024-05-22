مستشارة الرئيس السوري تحضر مجلس تأبين للشهيد رئيسي ومرافقيه بسفارة ايران

وقدمت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية، بالمناسبة، واجب العزاء، وأشارت في تصريح الى أن "الفقيدين كانا مخلصين صادقين عملا طيلة حياتهما المهنية من أجل إحلال الحق والسلام والعدل في العالم أجمع".

واضافت شعبان : إن الخسارة مشتركة لنا وللعالم ولكل من يؤمن بالسلام ومن يقف بوجه الحرب والإرهاب؛ لافتة إلى أن الشعب الإيراني برمته والفقيدين وقفوا ضد الإرهاب في سورية صفاً واحداً ولديهم ولدينا الفكر والرؤية بأن نحارب هذا الإرهاب في كل بلد وفي كل مجال لكي ينعم العالم بالأمن والازدهار.

وتابعت المستشارة السورية : إن ما نراه في غزة الآن هو صورة مطورة عن الإرهاب الذي ضرب بلداننا منذ ما اسموه الربيع العربي ولذلك فإن كل من يقف ضد هذا الإرهاب وهذه الحروب فهو يقف مع الله والسلام والعدل والبشرية؛ حسب وكالة الانباء السورية.

من جهة ثانية، أقام المركز الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اللاذقية، مجلس استقبال للمعزين باستشهاد الرئيس الإيراني "السيد إبراهيم رئيسي".

وفي حلب السورية، تستقبل القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المعزين حتى يوم الخميس المقبل.

انتهی**2054