مسؤولون من 68 دولة يقدمون التحية الى جثمان الرئيس الشهید

طهران/22 أیار/مایو/ارنا-قام مسؤولون من 68 دولة بتكريم جثمان الرئيس الشهید "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، خلال اجتماع تابيني بدا عصر اليوم الاربعاء في صالة المؤتمرات الدولية بطهران.

وانطلقت مراسم تأبين الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه، في قاعة المؤتمرات بالعاصمة الإيرانية طهران بحضور 68 زعيماً ومسؤولاً رفيع المستوى من الدول المختلفة. ووضعت على المنصة جثامين رئيس الجمهورية الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الشهيد حسين أميرعبداللهيان وقائد فريق الأمن الرئاسي الشهيد مهدي موسوي. وقامت الوفود بإلقاء التحية وقراءة الفاتحة على روح الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما. ومن ابرز المشاركين، أمير قطر والزعيم الوطني لتركمانستان ورئيسا تونس وطاجيكستان ورؤساء وزراء العراق وباكستان وأرمينيا وأذربيجان ورؤساء برلمانات العراق وروسيا والجزائر وأوزبكستان وكازاخستان ولبنان. انتهی**2054 / ح ع **