رئيس وزراء باكستان يقدم واجب العزاء الى قائد الثورة الاسلامية

وافادت ارنا، ان سماحة الامام الخامنئي استقبل عصر اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء الباكستاني، الذي تقدم بالعزاء من سماحته، والشعب الايراني، لمناسبة استشهاد الرئيس الايراني ومرافيه.

ووصل قادة وكبار مسؤولين من 68 دولة الى طهران لحضور مجلس تابين للرئيس الشهید "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الذي بدا عصر اليوم الاربعاء في صالة المؤتمرات الدولية بطهران.

ووضعت على المنصة جثامين رئيس الجمهورية الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الشهيد حسين أميرعبداللهيان وقائد فريق الأمن الرئاسي الشهيد مهدي موسوي.

وقامت الوفود بإلقاء التحية وقراءة الفاتحة على روح الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما.

ومن ابرز المشاركين، أمير قطر والزعيم الوطني لتركمانستان ورئيسا تونس وطاجيكستان ورؤساء وزراء العراق وباكستان وأرمينيا وأذربيجان ورؤساء برلمانات العراق وروسيا والجزائر وأوزبكستان وكازاخستان ولبنان.

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